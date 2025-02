Una serata difficile da spiegare, una sconfitta da dimenticare il prima possibile. L'Inter perde 3-0 contro la Fiorentina nel recupero della 14esima giornata e resta a -3 dal Napoli capolista.

Come riportato da Opta, c'è un dato che certifica come al Franchi sia andato tutto per il verso storto. L'Inter non perdeva una partita di Serie A con almeno tre gol di scarto dal 19 maggio 2019 contro il Napoli (1-4 in quel caso).