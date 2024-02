L'Inter sta vivendo un inizio di 2024 perfetto, nel quale ha saputo declinare solo il verbo vincere. Dal 2-1 al Verona in campionato all'1-0 imposto ieri all'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League, i nerazzurri hanno messo in fila nove successi in tutte le competizioni per la prima volta nell'era Simone. Uno score senza macchie che non capitava dai tempi di Antonio Conte, tra febbraio e aprile 2021. Lo riporta Opta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!