L’Inter è la squadra che ha battuto più calci d'angolo in questo campionato, arrivando a quota 77 nelle prime undici giornate di campionato. Soltanto Real Sociedad (81), Tottenham (90) e Man City (98) nei Big-5 tornei europei in corso sono andate più volte dalla bandierina. Tuttavia, da questa situazione di gioco è il Napoli, con quasi 20 angoli in meno (58) ad avere realizzato più reti rispetto ai nerazzurri (due): tre per i partenopei, meno solo della Fiorentina (4) nella Serie A 2024/25.