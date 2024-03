Il 4-0 rifilato all'Atalanta, il terzo consecutivo dopo Lecce e Salernitana, ha permesso all'Inter di gonfiare ancora di più i numeri di una stagione fin qui incredibile.

Sono 67 i gol fatti e solo 12 quelli subiti, per una differenza reti di 55 gol dopo 26 partite. Numeri così non si vedevano a questo punto del campionato dalla stagione 1958/59 con la Fiorentina. Il dato fatto registrare dalla squadra di Simone Inzaghi è il migliore nei cinque grandi campionati europei in corso.