Se n'è discusso ampiamente delle occasioni create dai nerazzurri. E il sito ufficial del Biscione ribadisce una statistica indicativa di quest'aspetto: l’Inter è la squadra che nel 2023 ha creato di più in termini di Expected Goals in Serie A: i nerazzurri sono a quota 32.3xG. I nerazzurri sono anche la squadra che ha segnato di più nella prima mezz'ora di gioco in questo campionato: sono 17 le reti arrivate nei primi 30' per gli uomini di Simone Inzaghi.