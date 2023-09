Ancora un ko per la squadra di Andreazzoli che non riesce a cambiare il trend del suo gruppo, appena ritrovato e sconfitto in casa dal'Inter nel lunch-match di questa domenica calcistica. Con il brutto risultato ottenuto contro i vice-campioni d'Europa, l'Empoli è la prima squadra della storia che non è stata in grado né di conquistare punti né di segnare nelle prime cinque gare stagionali di un campionato di Serie A.