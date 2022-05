Edin Dzeko è stato coinvolto in quattro gol nelle sue sette gare di Serie A contro il Cagliari (2 gol, 2 assist), tra cui una rete nella sua sfida più recente contro i sardi, il 23 dicembre 2020 allo stadio Olimpico. La sfida d’andata è l’unica in cui il bosniaco non è sceso in campo finora in questo campionato.