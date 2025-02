Denzel Dumfries continua ad essere una delle pedine preziose per Simone Inzaghi. C'è anche un dato che valorizza ulteriormente il suo apporto alla fase offensiva, sono sei le reti che ha realizzato in questo campionato, stabilendo il suo record di gol in una singola stagione di Serie A.

Dumfries è anche il difensore con più gol nei maggiori cinque campionati europei in corso.