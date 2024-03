Bologna (20 al pari del Milan) e Inter (27 su 27) sono due delle tre squadre che nel 2024 hanno guadagnato più punti in Serie A. La squadra nerazzurra con 69 gol fatti e 13 subiti ha una differenza reti di +56 in questo campionato, solo tre squadre nella storia della Serie A hanno fatto meglio dopo 27 gare stagionali.

Le due squadre sono reduci da filotti di vittorie significative: i padroni di casa hanno vinto le ultime 6 partite di campionato (solo una volta il Bologna ha ottenuto almeno sette successi consecutivi nella sua storia in Serie A: 10 tra novembre 1963 e febbraio 1964 con Fulvio Bernardini alla guida), i nerazzurri arrivano da 9 successi di fila, tutti i match giocati nel 2024.

Ottimo il periodo di forma di entrambe le formazioni: la squadra di Thiago Motta ha vinto almeno 14 delle 27 partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1965/66, quella di Inzaghi ha guadagnato 72 punti, gli stessi dell’intera scorsa stagione di Serie A in 38 giornate. Importanti anche i numeri dei gol segnati: il Bologna ha segnato almeno due reti nelle ultime sette partite di campionato, l’Inter ha segnato 27 gol nelle ultime 9 partite.

Se da una parte il Bologna è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 gare casalinghe in campionato (13V, 7N), dall’altra solo l’Inter (37) ha guadagnato più punti in gare casalinghe del Bologna (35 in 14 match) nel campionato in corso. Il club nerazzurro però è quello che ha ottenuto più punti in trasferta nei maggiori cinque campionati europei 2023/24: 35 in 13 gare fuori casa.