Calendario compresso, partenza a razzo, poi pausa Mondiale e poi di nuovo a tutta fino a maggio. Che Serie A sarà quella che partirà fra meno di due mesi? "Premessa: in Inghilterra c’è già il calendario, partono il 5 agosto come in Francia e in Germania, noi siamo in ritardo - spiega Walter Zenga alla Gazzetta dello Sport -. Stavolta sarebbe stato meglio anticipare. Il vero problema sarà di quelle squadre che avranno tanti giocatori al Mondiale: chi sta dall’ottavo posto in giù ne avrà uno o due, quindi cosa faranno gli allenatori nei due mesi di stop? È fondamentale fare tante partite, perché solo giocando si cresce. Non escludo che qualcuno, sulla base di tabelle mediche, non scelga di partire forte in campionato, ma se i test lo sconsigliano, nessuno lo farà. E poi bisognerà gestire il gran caldo che farà a metà agosto".