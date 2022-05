Zeman esprime fiducia per quel che riguarda l'esperienza in Europa delle italiane: "La speranza c’è: l’Inter quest’anno ha vinto a Liverpool. Nelle partite secche non è come in campionato, conta anche la fortuna". Si parla anche di Var e di come la sua carriera è cambiata a causa delle critiche al sistema durante Calciopoli. "Tendenzialmente dovrei essere contrario alla Var, perché a me piace un calcio più umano dove sbagliano sia i calciatori che gli arbitri. Però c’è stato un periodo in cui il calcio non era umano, perché gli errori arbitrali non erano per tutti. E allora dico benvenuta alla Var. Calciopoli? Rifarei tutto, per il bene del calcio. Non so quale sarebbe stata la mia carriera se non lo avessi fatto; so, però, che nel mio secondo anno alla Roma arrivammo quinti con 21 punti sottratti per errori arbitrali. Avrei vinto lo scudetto? Faccia lei i calcoli... All’epoca non ero accettato dal sistema. Per lo meno in Italia. In quegli anni mi cercarono Real Madrid e Barcellona ma avevo un impegno morale con la Roma".