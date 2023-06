"C’era tanta felicità nell’aria. Dopo aver perso contro di loro in semifinale all’Europeo Under 19 dello scorso anno ci siamo presi una bella rivincita. Ce lo siamo meritati perché abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Tutto quello che abbiamo fatto ha dato il proprio frutto". Parola di Mattia Zanotti, terzino di proprietà dell'Inter intervistato da Tuttosport mentre è impegnato nel Mondiale U20 con l'Italia.



All’Inter è stato quasi tutta la stagione aggregato alla prima squadra e con Inzaghi ha anche assaggiato la Serie A. Cosa ha significato questo per la sua crescita?

"Allenarsi tutti i giorni con grandi campioni come quelli che ci sono all’Inter e con Simone Inzaghi mi ha permesso di imparare tanto in tutti gli ambiti sia per quanto riguarda il mio modo di stare in campo che per alcuni aspetti fuori dal campo. L’Inter da questo punto di vista è un club veramente top e poi in questa stagione la squadra ha centrato tanti obiettivi. Anche in Primavera con Cristian Chivu, pur avendo avuto poche occasioni di giocare perché sono stato tanto con la prima squadra, mi sono sempre trovato bene perché è veramente una bella squadra. Purtroppo non siamo riusciti a centrare i play off in questa stagione, ma ho veramente imparato tanto e sono cresciuto sia dentro che fuori dal campo".

Chi sono i suoi modelli nel ruolo di esterno di difesa?

"Nell’Inter ce ne sono tanti: Dimarco, Darmian, ma anche Bellanova. Ho cercato di rubare qualcosa da tutti. Quando sono stato convocato al Mondiale Under 20, Dimarco mi ha raccontato quanto fosse stata importante per lui questa esperienza. Quando vedo lui che è arrivato a giocarsi la maglia da titolare nella Nazionale maggiore penso che il mio sogno è proprio fare un percorso come il suo".

Quanto le piacerebbe imitare Lautaro, laureandosi campione del mondo?

"Diciamo che è una risposta scontata: mi piacerebbe tanto, vincere il Mondiale è il nostro sogno".

Al di là della vittoria al Mondiale, qual è il sogno più grande che ha nel cassetto Mattia Zanotti?

"Vorrei fare il calciatore a grandi livelli, per me è ancora un sogno da realizzare, non mi sento arrivato".

