Nel corso della lunga intervista concessa ai colleghi di SportWeek, Nicolò Zaniolo si è espresso così sull'epilogo dell'ultimo campionato che ha visto il Milan trionfare contro ogni pronostico: "Non mi aspettavo la corsa finale a due, avevo dato più chance al Napoli ma ha avuto un paio di passi falsi che ha pagato - le parole del centrocampista della Roma -. E se la Juve avesse vinto lo scontro diretto con l'Inter, si sarebbe potuta rimettere in corsa. Ma alla fine è stato giusto che se la siano giocata Inter e Milan perché quest'anno hanno dimostrato di essere davvero forti. Sono contento l'abbia vinto il mio idolo Ibra, ha riportato il Milan in alto: meritava questo scudetto".