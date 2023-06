Tuttosport ha intervistato il giornalista Mads Glenn Wehlast, prima firma di Ekstra Bladet in Danimarca. Obiettivo: saperne di più di Yann Aurel Bisseck. "Un calciatore intelligente, forte nel gioco aereo. Per un ragazzo dal fisico possente, dotato pure di un’ottima tecnica di base. Sa impostare l’azione, ma si lancia anche in avanti per cercare il gol. Possiede un buon tiro, non è quel tipo di difensore che aspetta gli avversari e non sale mai in attacco".

Con le dovute proporzioni, secondo il giornalista Bisseck ricorda "Bastoni per come imposta l’azione. Van Dijk per la proposizione in avanti e Kjaer per il colpo di testa. L’Eintracht Francoforte era molto interessato a Bisseck. Ma capisco perfettamente perché tra le due opzioni abbia preferito quella nerazzurra - prosegue - Penso che necessiterà di un anno di adattamento, per imparare e migliorare. Solo successivamente si vedrà a che livello potrà essere arrivato e a cosa dovrà puntare. Per questo direi che resterà a Milano e non andrà via in prestito".

Secondo Wehlast, Bisseck è il miglior difensore visto nel campionato danese. "Degli ultimi anni, senza dubbio", risponde il cronista.