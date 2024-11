Domani a San Siro contro il Milan potrebbe giocare da falso nueve in assenza di Dusan Vlahovic. Intanto Timothy Weah è protagonista di un'intervista a Il Giornale, in cui torna anche sul rocambolesco 4-4 in rimonta contro l'Inter di alcune settimane fa: "Noi siamo la Juventus e sinceramente credo che quel risultato abbia fatto più impressione fuori che dentro lo spogliatoio. La Juventus gioca sempre per vincere e un pareggio, anche contro una squadra forte come l’Inter, è una mezza sconfitta".

Pochi dubbi da parte dello statunitense alla domanda sulla favorita per lo Scudetto: "La Juventus".