Momento importante per Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari a segno contro Atalanta e Inter. "Il Cagliari arrivava da risultati importanti, ma mancava il guizzo con una big e quell’esultanza sul 2-1 fotografava bene quanto ci ripete sempre Ranieri, ovvero di guardare tutto da una prospettiva positiva, senza abbassare mai la testa e mettendo in pratica le cose che sappiamo fare. Quello è lo spirito con cui dobbiamo affrontare pure la Juve", afferma Viola a Tuttosport.

"L'occasione in pieno recupero con l'Inter? Resta un po’ di rammarico perché potevano essere i tre punti più importanti della stagione. La palla l’ho impattata benissimo, ma forse all’ultimo sono stato un po’ sbilanciato da Arnautovic. Sarebbe stata l’apoteosi, però è comunque arrivato un pareggio che ci fa stare con i piedi per terra in vista della Juve".