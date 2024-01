Reduce da un'ottima prova nel secondo tempo contro l'Inter, Johan Vasquez parla alla Gazzetta dello Sport facendo anche un passo indietro alla gara coi nerazzurri.

"L’ambizione deve restare, ma serve realismo, non possiamo abbassare il ritmo, pensando però sempre positivo", dice il centrale alla domanda sul ruolino di marcia da cinque punti in tre gare di cui due contro Juve e Inter. "Meglio affrontare i nerazzurri o il Bologna? A volte quando giochi contro una grandissima squadra trovi grandi motivazioni. Ho parlato di questo Bologna con Martin, Martinez e Retegui. Erano d’accordo con me che questa gara è molto più difficile, il Bologna è forte, ti viene addosso, ma siamo pronti".