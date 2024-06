Per Marco Van Basten la presentazione di 'C’è solo un presidente', libro sulla vita sportiva di Silvio Berlusconi, rappresenta anche l'occasione di concedersi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per un'intervista. L'ex stella olandese nomina anche l'Inter quando chiamato ad individuare le differenze tra il suo Milan e quello attuale: "Camarda mi sembra un buon giocatore, molto giovane, pieno di talento. Ho sentito il suo nome, ho visto qualche suo movimento, so che ha firmato il contratto oggi e ha un grande futuro davanti. Lo seguo. Noi però siamo stati fortunati perché con Berlusconi tutto era possibile mentre ora c’è l’Inter che comanda... Non sono solo un paio di giocatori a fare la differenza, ce ne vogliono 3-4-5. Ai nostri tempi c’erano Baresi, Maldini, Tassotti, Ancelotti, Gullit, Rijkaard, Donadoni... Tutti insieme eravamo veramente forti".