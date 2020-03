Una valida alternativa a Harry Kane. Questo è ora, secondo Tuttosport, Mauro Icardi nelle gerarchie di mercato della Juventus. Il futuro dell'argentino, come scrive il quotidiano, "oscilla tra il ritorno all’Inter, per poi esser ceduto e il riscatto da parte del Psg, che non è escluso poi lo ceda".

Le vie di bianconeri e nerazzurri sembrano incrociarsi anche su altri fronti, uno dei quali riguarda Sando Tonali, per il quale c'è la fila. "La Juventus è sul pezzo da tempo, con il Brescia, ma sul giocatore ci sono anche (oltre all’Inter) il Manchester City e soprattutto il Psg".

