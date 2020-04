Se dalla Premier League potrebbero arrivare nuovi rinforzi, non è detto che nello stesso campionato non vadano a finire giocatori oggi in nerazzurro. Lo scrive Tuttosport, che sottolinea l'interesse del Manchester City non solo per Lautaro Martinez, ma anche per Skriniar e Bastoni. Quest'ultimo, in particolare, sembra aver attirato le attenzioni di Guardiola. Una "proposta indecente" potrebbe smuovere l'Inter per lo slovacco. Con gli agenti di Bastoni è invece in programma un summit a fine stagione in chiave rinnovo.