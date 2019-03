Anche Tuttosport conferma l'intenzione dell'Inter di affondare il colpo in estate per Matteo Darmian. " Lo United, nonostante l’ex granata - complici pure alcuni problemi fisici - abbia giocato soltanto sei partite finora in stagione, non ha fatto sconti a gennaio quando l’Inter lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto: da Manchester è infatti arrivata una richiesta che, di fatto, rendeva obbligatorio l’acquisto (prestito a 6 milioni, con riscatto versandone altri 6) e così il club ha deciso di ripiegare su Cedric Soares che si sta rivelando un prezioso tappabuchi soprattutto per reggere l’alternanza con l’Europa League, dato che nel ruolo l’unico arruolabile era rimasto D’Ambrosio. Cedric però non verrà riscattato dal Southampton ma quegli 11 milioni possono essere il budget per strappare il sì al Manchester che, non va dimenticato, ha fatto valere l’opzione di rinnovo automatico fino al 2020 presente nel contratto di Darmian. La strategia dell’Inter prevede un’offerta iniziale da 6/7 milioni per chiudere a 10/11 e regalare all’allenatore che verrà un’altra certezza, oltre a Godin, in difesa".