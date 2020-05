Edinson Cavani è il protagonista del punto di mercato sull'Inter anche sulle pagine di Tuttosport. Gli aggiornamenti che arrivano dal quotidiano, però, non sono così positivi per i nerazzurri. L'attaccante, infatti, vorrebbe prima terminare l'avventura con il Psg e poi prendere una decisione. Sebbene il campionato francese sia finito, i parigini hanno infatti ancora la Champions League, i cui quarti dovrebbero essere disputati tra l'11 e il 15 agosto. Il 22 dovrebbe invece ripartire la prossima Ligue 1. Se così fosse, sarebbe una decisione in contrasto con l'idea di programmazione del club interista. Sempre secondo il quotidiano, la rivale nella corsa alla punta è più l'Atletico Madrid che non il Newcastle. Sul tavolo l'Inter ha messo un triennale da 7.5 milioni a stagione.

Altro spunto di riflessione: dovesse arrivare Cavani sarebbe difficile pensare anche a Werner, per una questione di spazi in campo che i due potrebbero richiedere.