Il suo acquisto dall'Atalanta che nel bilancio figurava come un esborso di 31 milioni era stato visto da alcuni come una manovra ai limiti del lecito per la questione plusvalenze, e invece il tempo ha dato ragione all'Inter che, anche grazie al lavoro di Antonio Conte, ora si ritrova in casa un signor difensore. Alessandro Bastoni può essere considerato un titolare e, in proiezione, un top-player a tutti gli effetti.

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, l'occhio lungo di Antonio Conte - che l'ha voluto trattenere in estate nonostante le tante sirene di mercato - ha contribuito a una stagione super del numero 95 nerazzurro. Finora, tra campionato e coppe, Bastoni ha collezionato 17 presenze, delle quali ben 14 come titolare. Club come Barcellona e Manchester City - secondo TS - avrebbero già messo gli occhi su di lui, ma Zhang non ha la minima intenzione di cederlo. E, anzi, è previsto il rinnovo del contratto (con adeguamento dell'ingaggio) fino al 2024.