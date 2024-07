Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Toni esalta Vlahovic ed elegge l'attaccante serbo come il principale antagonista di Lautaro nella lotta alla classifica cannonieri della prossima Serie A.

Vlahovic nell’amichevole contro il Norimberga non ha segnato e ha sbagliato un rigore. Ma rispetto alle ultime estati, si è presentato in ritiro in forma e senza noie fisiche.

"Arrivare in ritiro in buone condizioni è fondamentale per un attaccante della stazza di Vlahovic. E fare bene la preparazione, senza intoppi, alla lunga fa la differenza. Adesso è ancora presto, sono le prime amichevoli e la Juventus sta cambiando molto".

Prandelli ha pronosticato una stagione da 30 gol per Vlahovic, anche grazie all’effetto Thiago Motta e a un gioco che con il tempo dovrebbe essere più offensivo del passato: concorda?

"Non so se saranno 30, 25 o 20 i gol di Dusan il prossimo anno. Ma senz’altro Thiago Motta aiuterà Vlahovic a giocare maggiormente con la squadra. Al di là delle reti, che Vlahovic ha sempre segnato, sono convinto che il serbo sarà più centrale nel gioco della Juve. Motta è un allenatore che fa giocare bene il centravanti, lo fa legare con la squadra".

Può essere Dusan l’anti Lautaro?

"Sì, sicuramente. Se Vlahovic è in forma e la Juve farà bene, vivremo una bella sfida. Ma vediamo anche se Osimhen alla fine resterà a Napoli o andrà via. E attenzione a Morata. Alvaro è un attaccante che mi è sempre piaciuto e sarà un valore aggiunto per il Milan".

Ha già capito chi sarà la vera rivale dell’Inter per lo scudetto?

"La Juve di Thiago Motta dovrà puntare le prime posizioni. Ma occhio al Napoli: la rosa è di livello e Conte è un vincente".