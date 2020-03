Tra i pareri raccolti da Tuttosport per provare ad inquadrare il prossimo mercato c'è anche quello di Ighli Tare, responsabile delle operazioni in casa Lazio. "La priorità - dice - è combattere il virus e chiudere la stagione, non riuscirci sarebbe fatale per la situazione economica del calcio. Speriamo di giocarci lo scudetto fino all’ultimo, anche se non si può ancora sapere quando si riprenderà. Solo dopo penseremo a come organizzare il mercato. L’unica cosa certa è che sarà più complicato. L’abbassamento generale dei prezzi è possibile, ma molto dipenderà anche da come concluderemo l’annata. Non mi intriga l’idea di una sessione sempre aperta fino all’inverno".