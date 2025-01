Stefano Tacconi viene intervistato da Tuttosport nel giorno del Derby della Mole tra Torino e Juventus, ma tra gli argomenti trattati c'è anche la lotta scudetto.

Parliamo del campionato: pensa che la Juve abbia ancora la possibilità di rientrare nella lotta per lo Scudetto?

"Sicuramente. Credo che ci sia ancora l’opportunità di fare delle cose importanti, basta aspettare un po’. Anche se le altre davanti corrono...".



A proposito, chi sono per lei oggi le favorite per la corsa scudetto?

"Mah, io mi auguro che se non lo vincerà la Juve possa farcela l’Atalanta".



Torniamo al derby: un pronostico e chi può essere l’uomo decisivo.

"Per quanto riguarda il pronostico, io la Juve la vedo sempre vincente. Quanto all’uomo decisivo, spero che possa essere uno dei giovani, perché fare bene questa partita è davvero importante".