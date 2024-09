"Sono curioso di vedere quando i nuovi acquisti si saranno ambientati, trovando l’intesa con i compagni, e potranno esprimersi al massimo. Sono convinto che tra l’ottimo mercato e la fiducia verso i giovani la Juventus possa tornare grande e andare lontano". Così Stefano Tacconi parla a Tuttosport del campionato appena cominciato dei bianconeri.

Poi un ricordo di Totò Schillaci. "Se ne vanno via sempre i migliori... Quando è arrivato alla Juventus era spaesato, io ero capitano: c’è stato fin da subito un feeling reciproco, sentivo fosse giusto dargli una mano visto che si sentiva in difficoltà in ambiente nuovo per lui. Eravamo molto amici, siamo stati insieme in Giappone e a New York. Me lo portavo sempre dietro. E ancora adesso ci sentivamo quasi tutti i giorni".