Wojciech Szczesny sarà ancora una volta il portiere titolare della Juventus nella stagione appena cominciata. L'estremo difensore è stato intervistato da Tuttosport e ha fissato l'obiettivo dei bianconeri. "Quando arrivano due giocatori come Di Maria e Pogba fa bene anche alla fiducia della squadra, perché campioni come loro due, ma vale pure per Bremer, non arrivano qua per rifare un quarto posto. Arrivano per vincere i trofei. Dopo il bilancio non buonissimo dell'anno scorso è nostro dovere puntare a vincere la Serie A".