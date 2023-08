Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Wojciech Szczesny si è tolto dal mercato e ha sottolineato tutto il suo rammarico per la mancata partecipazione alle coppe della Juve. "Tutte le estati si parla di me ma poi finisce sempre allo stesso modo. Finché alla Juventus mi vogliono sarò sempre con questa maglia. E mi sa che mi vogliono... (ride, ndr)".

"C'è rammarico a pensare che quella contro il Real Madrid sia stata l'unica occasione di giocare contro una squadra europea - ha ammesso il polacco -, ma comunque è una bella sensazione vincere queste partite, anche se era un'amichevole. Il rimpianto Champions c'è, ma abbiamo dimostrato sul campo che la Juve merita la Champions. Il nostro posto è quello. Non ci siamo per motivi extra campo. Scudetto? Abbiamo una rosa già molto forte, cercheremo di fare il nostro meglio, senza le coppe europee. Ai primi di agosto è presto per parlarne: siamo contenti di ciò che abbiamo fatto in America, dal 20 penseremo al campionato".