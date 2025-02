Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Luciano Spalletti che parla dei prossimi impegni degli azzurri,

Sa da quanto due italiani non erano in testa, a questo punto della stagione? Più di dieci anni, parliamo di Toni e Immobile.

«A questo non avevo pensato, sono cose più da voi giornalisti. Ma ciò non significa che non sia una bella lettura».

Leggiamo la stagione di Retegui e Kean: chi la sta sorprendendo di più?

«Centravanti diversi. Per caratteristiche: Retegui è una prima punta di posizione, Kean di movimento, quasi seconda punta per certe variazioni sul tema. E ovviamente sto solo provando a sintetizzare. Però sicuramente vedo un parallelo fra i due: entrambi in questa stagione si stanno completando, a livello di crescita personale».

La domanda chiave: possono giocare insieme?

«Sì, possono: anche per quello che ho detto prima, a proposito del fatto che stanno vivendo una stagione di maturazione calcistica e completando il loro repertorio abbastanza per diventare due punte top. Poi, dipende dal tipo di partita da giocare».

Ovvero?

«Se giochi con il 3-5-2 e trovi una squadra con il blocco basso, che sta lì al limite dell’area, è più difficile “scavare” situazioni e sei più pericoloso se hai due punte da area di rigore. Provo a fare dei nomi, per esemplificare: come esterni Dimarco e Cambiaso non sono come Kvaratskhelia e Politano, uomini che vanno sugli spigoli vicino alle bandierine e quando devi accerchiare l’avversaria saltano l’uomo. Così porti palla da una parte all’altra e fai saltare il banco. Se invece hai uomini più da tutta fascia che uno contro uno, non salti l’uomo ma vai per il cross: e allora con due centravanti come Retegui e Kean occupi meglio l’area. E una può essere poca, per andare a fare gol. Ecco, allora, che possono giocare insieme, sì».

Almeno per i centravanti, oggi può dire di essere un c.t. felice.

«Ma io sono un ct felice per tutto, sempre».