Secondo Aldo Serena, la Juventus parte coi favori del pronostico in vista del Derby d'Italia di stasera. "Viene da un ottimo momento, ha recuperato bene, ha tutto per farcela - dice alla Gazzetta dello Sport -. Anche se non credo che una vittoria possa farla tornare in gioco per la lotta scudetto. Il Milan ha davvero un'autostrada molto libera davanti. L'Inter? Ha ceduto un po', è sicuramente in flessione. Ma ha un centrocampo di grande qualità, che sicuramente può dare filo da torcere all'avversario".