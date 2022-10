Nell'intervista rilasciata da Joey Saputo al Corriere della Sera non manca un passaggio sull'apporto che le proprietà americane stanno dando al calcio italiano. "Sono diventate così tante perché ci vedono una grande opportunità di riportarlo in alto. I fondi? Erano una grande opportunità anche per gli stadi. Gli impianti fanno la differenza insieme ai diritti tv. In Canada la Premier League la vedono tutti. La serie A in tv non si sa mai dove cercarla - dice il presidente del Bologna -. Quando la trovi vedi immagini di stadi vuoti: non invogliano i tifosi. Qui il livello non è alto come in Europa, ma gli stadi sono pieni, la gente li vive e ci si diverte: la partita non è tutto.Il progetto Superlega? Non poteva essere applicato. Sarebbe stato un male per il calcio italiano e per tutti gli altri campionati europei".