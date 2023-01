Nicola Sansone è tornato protagonista nel Bologna, segnando all'Udinese dopo mesi di digiuno che duravano dal gol segnato la scorsa primavera all'Inter. "Una liberazione? Assoluta - dice alla Gazzetta dello Sport -. Per i tre mesi che ho passato, per alcune parole che mi avevano fatto dispiacere, perché mi era stato annullato un gol prima, perché contro Bijol era angolo o rigore e per mio padre e mio fratello che erano allo stadio. Papà Amerigo c’era anche la sera in cui segnai all’Inter. Glielo dico sempre: “Mi porti fortuna”.