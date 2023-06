Walter Samuel si avvicina alla finale di Champions League in programma domani sera con un'intervista dalle pagine de Il Giorno. The Wall esprime fiducia per la sfida che attende i nerazzurri. "Gli uomini di Guardiola hanno fatto molto bene. Ma l’Inter sta finendo la stagione in crescendo, i risultati e il gioco le danno ragione. Mi fido di Inzaghi e dei nerazzurri, in semifinale col Milan li ho visti molto sicuri e potranno vincere. Haaland? Non c’è un segreto, devi solo lavorare di reparto. Compattezza, concentrazione ed equilibrio. Quest’anno ha segnato tanto, ma in generale è il City fortissimo, una squadra completa. L'Inter è una squadra che ha sicuramente grande qualità. Peccato che nella parte centrale della stagione sia stata parecchio discontinua in campionato, fosse stata più “regolare“ avrebbe conquistato molto prima la qualificazione alla Champions League. Però resto fiducioso, perché nelle partite secche l’Inter riesce sempre a dare il massimo".

C'è un connazionale chiamato a fare la differenza. "Lautaro Martinez, di fatto è l’uomo in più - dice Samuel -. Noi argentini al Mondiale ce lo siamo goduto, ha tanto da dare e lo vedo molto entusiasta all’Inter. Lui da Pallone d'Oro? Come per tutti i calciatori il suo primo desiderio è vincere partite e coppe. I premi personali vengono dopo... Però dico sì, potrebbe tranquillamente vincere il Pallone d’Oro".

E' forte, per Samuel, il ricordo dei giorni del Triplete nel 2010. "Sapevamo benissimo che avremmo potuto perdere tutto in pochi attimi e invece ci abbiamo creduto in un modo incredibile. E abbiamo avuto la fortuna di alzare il trofeo. Paragoni con l'Inter di oggi? Sono due squadre diverse, così come i rispettivi sistemi di gioco. Però loro si sono meritati questa finale e devono provare a vincerla".

C'è spazio anche per una domanda sul mercato: Retegui. "Se è da Inter? Dovrà valutare la società, non devo farlo io...", taglia corto Samuel.