Il Brasile per quale motivo? "Perché la nazionale di Tite è molto solida in difesa, prende pochissimi gol. Poi, quando il pallone arriva là davanti, Raphinha, Neymar, Vinicius o chi volete voi... hanno le qualità per mandare al tappeto gli avversari".

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza il Mondiale che sta per cominciare in Qatar.

E l’Argentina?

"Mi ha molto impressionato nella partita di Wembley contro l’Italia. Hanno grandi campioni e un gioco piacevole. Chi non vorrebbe in squadra gente come Messi, Lautaro e Di Maria? E poi non trascuriamo il fattore ambientale: ci sarà caldo in Qatar e le sudamericane possono essere avvantaggiate".

In un Mondiale c’è spesso una sorpresa: chi può essere?

"Ne suggerisco due: la Spagna o il Portogallo".

Sarà l’ultima grande vetrina per Messi e CR7. Si chiude un’era geologica del calcio.

"Sono stati due campionissimi. Pensi che Cristiano per poco non riuscii a portarlo al Parma nel 2002: offrimmo 11 milioni, il Manchester arrivò a 15. È un ragazzo che ha una grande e sana ambizione, un autentico professionista. Messi ha regalato colpi straordinari, forse è stato un po’ schiacciato dal continuo paragone con Maradona".

Che cosa fa la differenza in un Mondiale? Più l’esperienza o più l’entusiasmo?

"Senza l’entusiasmo non si va da nessuna parte. L’entusiasmo e la passione sono le qualità che ti permettono di superare i momenti difficili, la stanchezza, la delusione. In un Mondiale devi avere il fuoco dentro e gli avversari devono aver paura di scottarsi se si avvicinano troppo".