"Vedo l’Inter in vantaggio. Dal punto di vista tecnico e dell’esperienza, per me, anche nello scorso campionato era la più forte. Poi ha vinto il Milan, con merito, ma i valori rimangono". Così Arrigo Sacchi commenta alla Gazzetta dello Sport l'avvicinamento delle squadre di Serie A al momento della partenza. "Dopo l' Inter ? La Juve è difficile che fallisca due stagioni di fila. Sta comprando giocatori che vanno bene ad Allegri e questo è positivo. Devono ritrovare quello spirito battagliero che li ha sempre caratterizzati. Il Milan dove lo mettiamo? Lì, a lottare per il titolo. A un patto, però: che dimentichino in fretta quello che hanno fatto, una specie di miracolo, e si mettano sotto a lavorare per cercare di migliorare e di colmare quelle lacune evidenziate nello scorso campionato".

Si parla dei singoli, in primis di Lukaku. "Se l’Inter non gioca bene, anche Lukaku non gioca bene. Ricordiamoci sempre che Maradona, cioè il più grande di tutti, non ha mai conquistato la Coppa dei Campioni, e che Cristiano Ronaldo, comprato dalla Juve per vincerla, non ci è riuscito neppure lui. Che film metti in scena se non hai la trama?".

Infine, il caso Dybala. "L’avevo consigliato a Berlusconi quand’era ancora al Palermo. È un ottimo giocatore e può essere molto utile, a patto che si metta a disposizione del progetto nel quale viene inserito".