Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza il prossimo calendario di Serie A partendo dall’inizio del torneo del Milan. "Micidiale - esordisce l'ex tecnico -. Prima della sosta di settembre hanno sette gare di campionato. In casa: Udinese, Bologna, Inter e Napoli. In trasferta: Atalanta, Sassuolo e Samp. E in mezzo due turni di Champions proprio a cavallo del derby e della sfida contro il Napoli. Inizio da cuori forti".

Più leggero quello dell’Inter?

"In teoria. Cominciano in trasferta a Lecce, poi in casa contro lo Spezia, quindi fuori contro la Lazio, di nuovo a San Siro contro la Cremonese. E poi ci sono il derby, la Champions, il Torino in casa, un’altra di Champions e l’Udinese fuori. Vedete, la Champions toglie energie sia prima sia dopo le gare: bisognerà esser bravi a gestire le forze".

Quello della Juve pare un avvio più soft, è d’accordo?

"Nelle prime sette hanno due sfide difficili contro la Roma in casa e contro la Fiorentina fuori. E in mezzo alla due gare di Champions i bianconeri se la dovranno vedere in casa contro la Salernitana. Non è durissimo come inizio".