"Il Milan può rivincere, certo. A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori. In estate, poi, non mi sembra certo che la squadra si sia sfasciata...". Ne è sicuro l'ex rossonero Gianni Rivera , protagonista oggi di un'intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Questo è il sabato delle previsioni: per Rivera chi vincerà?

"Il bello del calcio è che, prima di giocare, non si sa niente, anche se tutti fanno previsioni. È come dire se domani pioverà, quando fuori c’è il sole...".

Inter e Juventus però sono candidate importanti, anche se vengono da una delusione.

"E io, da milanista, spero che queste delusioni continuino...".