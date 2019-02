Dopo le schermaglie verbali delle ultime ore che hanno visto protagonisti Beppe Marotta e Fabio Paratici, la pace sull'asse Inter-Juve potrebbe essere celebrata grazie allo scambio che oggi sembra obbligato tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. E' quanto si legge stamane sull'edizione de La Repubblica, dove si spiegano i motivi per i quali questo clamoroso avvicendamento sarebbe conveniente per le parti in causa a livello ambientale, ma soprattutto economico. Con i due argentini classe ’93 valutati 100 milioni di euro - scrive il quotidiano - le plusvalenze incrociate sarebbero elevatissime: in questo momento l'ex capitano nerazzurro, acquistato dalla Samp nel 2013 per 13 milioni, ha un valore di carico a bilancio pari a 2,5 milioni; dall'altro lato, la Joya, che costò 40 milioni nel 2015, a questa voce nel rendiconto bianconero è calcolata a quota 16,5 milioni. "Ora - chiosa Repubblica - resta solo da comporre il grande mosaico dell’affare che conviene a tutti".