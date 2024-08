"È stata un’immensa soddisfazione e un orgoglio entrare a far parte della famiglia Dazn. Sono molto felice dell’opportunità, ora aspetto l’esordio in campionato, ma anche l’esordio in Women Champions League, visto che la piattaforma dà tantissimo spazio al calcio femminile, il che mi rende ancora più felice". Così Regina Baresi commenta l'esordio con la OTT che l'ha già voluta al commento tecnico per Chelsea-Inter.

"Io non sono molto brava a snocciolare dati o statistiche, sono più brava con il gioco e le azioni - prosegue -. Essendo una ex calciatrice ho sempre il punto di vista del campo. A chi mi sono ispirata? Diletta Leotta secondo me è bravissima, preparatissima e soprattutto quando presenta e quando parla di calcio ha una spontaneità che mi piace davvero".



"Il mio cuore - continua - sarà sempre interista, ma sono anche una persona razionale che è professionale al 100%. Come andrà Inter Women? Difficile dirlo, all’inizio Piovani avrà bisogno di tempo di lavorare con la squadra anche perché sono state inserite delle giocatrici nuove. Sicuramente quello nerazzurro è un progetto che sta crescendo in modo costante, i risultati arriveranno. L’Inter farà un ottimo campionato e sono sicura che metterà in difficoltà anche squadre che sulla carta le sono superiori".