Fabrizio Ravanelli prova a spronare la Juventus e lo fa nell'intervista concessa a Tuttosport in vista del nuovo weekend di Serie A: "I giocatori, in particolare quelli più importanti, adesso devono tirare fuori la personalità e ripartire con orgoglio - dice Penna Bianca -. Non ricordo un periodo così difficile con appena 2 punti conquistati in 4 partite nei miei anni juventini. Capisco che non sia facile lasciarsi alle spalle la delusione di aver visto l’Inter scappare via, ma ora bisogna rimettersi in carreggiata. Le premesse per fare un bel finale di stagione ci sono ancora tutte tra il secondo posto da difendere e la Coppa Italia da provare a vincere".

Cosa manca alla Juve per arrivare al livello dell’Inter nella prossima stagione?

"L’Inter è fortissima: ha un organico ampio e molto ben strutturato. L’anno prossimo alla Juventus servirà avere una rosa profonda per competere ai massimi livelli in campionato, Champions League ed eventualmente al Mondiale per Club. Sono necessari diversi innesti alla Juve per colmare il gap con i nerazzurri".

In che reparti deve intervenire la dirigenza bianconera?

"Davanti serve una spalla di Vlahovic che possa farlo anche farlo respirare in certe occasioni. Mancano anche un paio di esterni e almeno due centrocampisti importanti per alzare il livello e avvicinarsi all’Inter".

Come valuta il triennio dell’allenatore livornese?

"Allegri ha fatto un lavoro importante fino adesso. L’anno scorso, nonostante il terremoto societario e le grandi difficoltà vissute con la penalizzazione, ha centrato il terzo posto e la qualificazione Champions sul campo. Non era affatto facile riuscirci tra le mille problematiche da affrontare. Quest’anno ha fatto over performare i giocatori per metà stagione, tenendo testa all’Inter che era e resta superiore. Lo dicono i numeri: Massimiliano Allegri può piacere o no sul piano del gioco, ma rimane un grande allenatore. I risultati parlano per lui e a suo favore".