Sarà un 4-3-3 quello che lo Spezia schiererà sul terreno di gioco del "Picco" questa sera. Nikolaou andrà a sinistra per chiudere un "buco" in difesa dovuto all'emegrenza infortuni, Agudelo farà l'interno di centrocampo e per la prima volta davanti si vedranno assieme Nzola e Shomurodov assieme a Gyasi, schierato a sinistra.