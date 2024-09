Ottime notizie per Pep Guardiola in vista di Manchester City-Inter. L'allenatore catalano recupererà per stasera sia Aké che Foden, anche se quest'ultimo non dovrebbe essere titolare. Nessun problema anche per Salvinho dopo l'infortunio nell'ultima gara contro il Brentford: solo un crampo. Recuperato a pieno anche Rodri, atteso in mediana al fianco di Gundogan. Dentro Bernardo Silva, che non c'era in campionato lo scorso weekend. In difesa Ruben Dias al posto di Stones.