Domani torna in campo la Juventus in Europa League contro il Friburgo . I bianconeri saranno di scena anche domenica contro l' Inter e Allegri deve fare una serie di riflessioni. Per Chiesa prevarrà la prudenza, in Coppa, almeno secondo Tuttosport . "Anche perché, nel faticoso processo che dovrà riportare Chiesa alla versione pre-infortunio, le insidie sono sempre dietro l’angolo: dal momento del suo rientro in campo, lo scorso novembre in Champions League contro il Psg, l’azzurro si è già fermato quattro volte", si legge.

Ieri ha lavorato individualmente anche Di Maria. "Il Fideo cammina lungo un filo sottile: un suo sforzo prolungato, infatti, aumenterebbe il rischio di un problema muscolare più serio. Per questo Allegri dirimerà soltanto nell’immediata vigilia i dubbi circa la sua convocazione, in primis, e il suo impiego, in secundis, sia questo dal fischio d’inizio o a gara in corso".

L'impegno con l'Inter è stato messo nel mirino "anche da Bonucci, a sua volta probabile assente a Friburgo per via del trauma contusivo al perone della gamba sinistra". In Germania ci sarà invece in Bremer.