Spazio alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter con l'intervista a Marcello Lippi sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 11 maggio 2022. 'Lippi: "La Juve non ha mai paura". Juve-Inter a Roma assegna la Coppa Italia. Il Ct del Mondiale 2006: "Tra i bianconeri non esiste la parola ansia e la squadra è in crescita. I nerazzurri non hanno ancora perso lo scudetto"'.