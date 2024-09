Spazio al futuro di San Siro e al nuovo stadio di Inter e Milan sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 26 settembre.

"Ha vinto San Siro. Nuovo stadio difficile, avanti col Meazza. Milan e Inter non vogliono ristrutturare il vecchio impianto, ma i tempi per costruirne uno accanto si allungano ancora", si legge in apertura.