"Complicato stilare giudizi, anche perché vedo altre pretendenti. Inter e Napoli però per continuità, tasso tecnico, impostazione tattica e forza mentale sono due rulli". Lo dice Cesare Prandelli alla Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi è sempre molto abile a consolidare mentalità e situazioni di gioco. Conte invece mi ha sorpreso tatticamente: non solo 3-5-2, ma anche il 4-2-4 e una flessibilità non banale nell’adattarsi alle situazioni - dice l'ex c.t. azzurro -. Giocatori decisivi? L’Inter ha tanta qualità, ma se devo fare dei nomi dico Barella-Frattesi. Nel Napoli la chiave è Lobotka: dà sicurezza, equilibrio e non perde un pallone".