In vista della finale di domani, il Corriere dello Sport ha intervistato David Pizarro, doppio ex di Inter-Fiorentina. "Non c'è alcun pronostico già scritto. È vero, l'Inter è in finale di Champions e fa paura ma la Fiorentina non vince un trofeo da troppo tempo e a questi livelli a fare la differenza è l'entusiasmo", dice il cileno.



Addirittura mette le due squadre sullo stesso piano?

"A livello tecnico la Fiorentina non ha niente da invidiare all'Inter".



Anche perché il campionato delle due squadre è parso quantomeno tribolato...

"L'ultima parte di stagione è servita a entrambe per prendere una boccata d'aria. Nessuna delle due però può essere contenta del percorso fatto in Serie A".



Torniamo alla finale: secondo lei i viola come possono mettere in difficoltà l'Inter?

"Facendo quello che hanno sempre fatto: proponendo gioco".



Inzaghi, da quasi esonerato, ha condotto la squadra a Istanbul. Il calcio è paradossale.

"Eh... un bel po'.

Ma questo è. È un mondo schizofrenico che conosco fin troppo bene. Un giorno sei un brocco, l'altro un re. La verità è che, oltre a essere stato bravo Simone, sono stati soprattutto i campioni in rosa che si sono ricordati che qualcosa dovevano pur vincere".



Tre italiane nelle tre finali d i coppe europee, che pensa?

"Francamente, per quella che da qualche anno è la valutazione che si fa del calcio italiano all'estero, sono un bel po' stupito. Non so dire ora se si tratti o meno di un fuoco di paglia. Non me lo auguro, anzi spero che sia solo il primo step perché il vostro pallone torni a un certo livello".