Matteo Pessina è protagonista di un'intervista pubblicata oggi su Tuttosport. "Noi in Europa come una seconda stella a Milano? Percassi all’Atalanta mi ha insegnato che prima possibile bisogna raggiungere la salvezza e poi guardare oltre - dice sul campionato del Monza - Quindi dobbiamo staccare il più possibile quelle dietro e, con un occhio, guardare chi sta davanti. Per noi arrivare in Europa sarebbe la fine di una scalata partita dalla Serie C ed è uno dei miei sogni giocarci con il Monza".

Si passa inevitabilmente a parlare di uno dei compagni di squadra più in vista, Andrea Colpani. "Fa sempre piacere per noi giocatori ricevere attenzioni, però Andrea è molto riconoscente. E non credo che ora abbia intenzione di lasciare Monzello".