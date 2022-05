Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Perinetti, ex dirigente tra le altre di Roma, Napoli e Genoa, ha parlato del mercato e dei tanti profili interessanti che ci sono in giro, non solo in Italia.

Si aspetta un mercato estivo diverso da quello dell’anno scorso?

"Con la partenza del campionato alla metà di agosto sarà una sessione compressa, frenetica e che si protrarrà durante le prime tre giornate di campionato. Si dovrà lavorare molto rapidamente, prevedo un mercato assai intrigante".